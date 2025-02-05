Героин, трансгендерная опера*, «Аль-Каида»**: самые «нелепые» траты американского USAID

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

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Тысячи долларов налогоплательщиков ушли, в том числе на комиксы и пропаганду смены пола*.

Белый дом опубликовал список самых «нелепых» трат Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра размеров иностранной помощи, включая поддержку террористических организаций. На финансирование программ организации ежегодно выделяется около 1% федерального бюджета.

В заявлении администрации президента США Дональда Трампа отмечается, что USAID десятилетиями не отчитывалось перед налогоплательщиками о распределении средств. Как выяснилось, причиной стали огромные суммы, которые агентство направляло «на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора».

Так, сотни миллионов долларов были потрачены на создание каналов ирригации и закупку удобрений в Афганистане. По итогу эту систему используют производители героина. Кроме того, на «продвижение равенства и инклюзивности» (DEI) в деловом сообществе Сербии ушли 1,5 миллиона, за 70 тысяч был поставлен такой же мюзикл в Ирландии. В «трансгендерную* оперу» в Колумбии вложены 47 тысяч, а на трансгендерные комиксы в Перу 32 тысячи долларов.

Кроме того, около двух миллионов американцы отдали на пропаганду смены пола* и ЛГБТ* в Гватемале, сотни тысяч — на нужды некоммерческой организации, связанной с «Аль-Каида»**. Стоит отметить, в качестве доказательств упомянутых «нелепых трат» были предоставлены ссылки на публикации в консервативной прессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп подписал указы о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН.

* — Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

** — Движение признано террористическим и запрещено в РФ и США.