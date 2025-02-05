Жестокое обращение: жителей Новокузнецка возмутило отношение к медведю в цирке

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зрители считают, что животное мучают, однако в цирке не видят в поведении своих сотрудников ничего особенного.

Зрители передвижного цирка в Новокузнецке обвинили дрессировщиков в издевательствах над дикими животными. На глазах нескольких сотен человек, артисты, якобы терзали медведя, который в этот вечер упрямился и не хотел выступать. В итоге его таскали по манежу трое человек, пока из зала их не начали просить отпустить несчастное животное.

Нам удалось связаться с представителями цирка, которые сообщили, что не видят в поведении своих сотрудников ничего особенного, и тем более не было никакого жестокого обращения с животными — а зрителям просто показалось.