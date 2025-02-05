Под прикрытием демократии: во что в США превратили крупнейший «фонд помощи»

Фото, видео: Reuters/Kent Nishimura; 5-tv.ru

При прошлой американкой администрации USAID превратился, по сути, в гигантскую распилочную.

Соединенные Штаты сворачивают один из самых скандальных своих проектов USAID — агентство по международному сотрудничеству. Изначально его создавали для борьбы с бедностью, но превратилось оно в организацию, которая продвигает трансгендерную* повестку, спонсирует цветные революции, по всему миру поддерживает оппозиционные формирования, и в разных странах оппозиция может выглядеть по-разному.

Залезали в кошелек USAID и российские иноагенты, которые утверждали, что финансирование Госдепом — это все клевета. Но почему же тогда сейчас, когда кормушка закрыта, так испугались общественники, блогеры, журналисты, а иногда целые издания и организации. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжит тему.

С одной стороны, реформа USAID звучит как «вот это все мы сейчас разрушим до основания, а затем…» Вопрос в том, что они будут рушить и что будет затем.

Пойдем по порядку. Что рушить? USAID — агентство правительства США, созданное аж в 1961 году для помощи другим странам. Гуманитарные проекты и все такое. Но что за этими проектами стоит?

«USAID занимается множеством полезных дел, включая гуманитарную помощь, продовольствие, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Однако у них есть и другие функции, такие как содействие развитию демократии и гражданского общества, которые иногда могут использоваться правительствами для оказания влияния на другие страны, например на Грузию», — отметил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Или, например, на Украину. Или на поддержку чего-нибудь хорошего против всего плохого в разных странах. Вот прямо на сайте Белого дома — цифры.

Украина, ясно, за скобками; что еще? Еда для «Аль-Каиды»**, лаборатория в Ухане (это же Китай выпустил вирус, да?) Инклюзивность в Сербии, трансгендеры* в Перу и Колумбии, программа по смене пола в Гватемале. Все это теперь переведено в прямое подчинение новому главе Госдепа, и ему явно есть, чем заняться.

«Позиция, которой придерживается USAID много лет, такова: нет, мы не зависим от национальных интересов, мы финансируем программы независимо от того, соответствуют ли они нашей внешней политике. Это просто смешно. Это же доллары налогоплательщиков», — подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

Илон Маск, который все более осваивается в роли правой руки Трампа, в своем подкасте тонко намекнул: при демократах USAID превратился, по сути, в гигантскую распилочную.

«Это не просто червивое яблоко, а целый клубок червей. На начальных этапах, когда вы еще не осознаете проблемы, возможно, вам удастся извлечь червяка из яблока. Но если у вас уже целый клубок червей, то ситуация становится безнадежной. В случае с USAID ситуация именно такая. Яблока как такового не существует, а есть лишь клубок червей», — подчеркнул Маск.

Демократы, понятное дело, всполошились. Прикрываются национальной безопасностью.

«Трамп заморозил важнейшие программы иностранной помощи, что нанесло серьезный ущерб нашей национальной безопасности. Эти действия поставили тысячи детей по всему миру под угрозу голода, болезней и смерти. Отстранены от работы некоторые из наших лучших государственных служащих, которые каждый день стремятся сделать мир лучше», — рассказал член палаты представителей США Дон Байер.

Ну, во-первых, не стремятся, а стремились, раз отстранены. Во-вторых — о том, что будет «затем». Спойлер: USAID не закроют.

Администрация Трампа взяла 90 дней на ее аудит, реорганизацию, оптимизацию и прочие «-ации». По итогам выберут, кому нужно помогать, а кому нет. Что-то подсказывает, что Украина в списке останется, а вот колумбийские трансгендеры исчезнут.

* — ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в России.

** — Запрещенная в России террористическая организация.