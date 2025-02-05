Алла Довлатова спаслась от взрыва в ЖК «Алые паруса» по счастливой случайности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Если бы не грандиозное везение, актриса могла оказаться на месте заказного убийства.

В элитном столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» 3 февраля произошел взрыв, в котором погибли два человека. Одна из жертв — глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армен Саркисян. По версии следствия, это было покушение на него. А по словам радиоведущей и актрисы Аллы Довлатовой, смертей могло быть как минимум на одну больше.

Она, как и многие другие знаменитости, владеют недвижимостью в ЖК, среди них также Анна Седокова, Дана Борисова, Владимир Кузьмин, Сергей Жорин и другие. И если бы не счастливый случай, Довлатова могла оказаться в том самом холле, где произошел взрыв. Как рассказала звезда корреспонденту MSK1.RU, на месте трагедии она оказалась через 10–20 минут после. Небольшая задержка дома из-за пятна на одежде спасла жизнь.

«Получается, что я вышла, и не работают лифты. Я пошла по лестнице. Мне стали звонить дети старшие: „Ты знаешь, что взрыв?“ Я говорю, что не знаю, просто не работает лифт. И очень сильно гудела вентиляция. Когда я спустилась вниз и открыла дверь, а там гарь», — говорила Довлатова корреспонденту «Известий».

Ведущая уверена, что недобросовестность сотрудников управляющей компании ЖК привела к тому, что на территорию пробрался злоумышленник. Если бы пропускная система была надежной, а камер наблюдения — в достатке, такого бы не случилось, считает звезда. Проблема не решается уже год, при этом жильцы платят большие деньги, в два раза больше, чем в других элитных районах, за иллюзию безопасности.

Взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице произошел 3 февраля. Устройство взорвалось на первом этаже жилого здания.

По одной из версий, это было покушение на убийство. Двое человек, включая Армена Саркисяна, погибли и четверо пострадали. Есть также версия, что вторым погибшим стал смертник, устроивший взрыв.

Ранее, писал 5-tv.ru, появилось предположение об украинском следе в преступлении.