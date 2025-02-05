Фото: www.globallookpress.com/Olena Khudiakova

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Ответ на вопрос о финансовой прозрачности в стране весьма мутный.

Президент* Украины Владимир Зеленский признал, что в основных действующих финансовых ведомствах страны процветает коррупция. Он отмечает, что масштаб проблемы колоссальный — насчитывает миллиарды гривен. Этим политик поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был рассмотрен вопрос финансовой прозрачности в государстве. Зеленский заявил, что в процессе кадровых изменений руководящих лиц налоговой службы и службы мониторинга финансов было выявлено распространение незаконных финансовых схем, применяемых как должностными, так и третьими лицами.

«В этих системах были задействованы олигархи, чиновники, депутаты парламента и те, кто использовал или продолжает использовать различные фонды для сокрытия денег. Миллиарды гривен», — сказал глава Украины.

Также ранее — в последнем интервью для Associated Press — Зеленский сообщил, что Вашингтон на бумагах выделил 177 миллиардов долларов на помощь Украине, из которых политик получил лишь 75. Так, он намекает, что примерно 100 миллиардов осели в карманах государственной элиты. Правда украинской или американской — все еще вопрос.

Опрос Национального агентства по предотвращению коррупции показал, что около 70% жителей страны заметили выросшее за 2024 год злоупотребление властей служебным положением в личных целях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский высказался о помощи США Украине на 200 миллиардов долларов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти