«Хотел жениться»: пятилетний сын Тимати удивил Анастасию Решетову

Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova

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Мальчик живет с мамой, но отец берет его в путешествия.

Пятилетний Ратмир, сын рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой, не перестает радовать глаз подписчиков звездных родителей. Гордая мама периодически делится в личном блоге в соцсетях интересными моментами из жизни ребенка.

Недавно мальчик удивил Решетову своими размышлениями: оказалось, что Ратмир, как и многие другие мальчики в его возрасте, задумывался о женитьбе — на родной матери.

«Мама, все сыновья вначале хотят жениться на своей матери. А потом их желания меняются! Я хотел жениться на тебе с момента, когда мне исполнился один год. Но потом мне исполнится 20 лет, и я передумаю», — передала слова ребенка Анастасия.

Модель периодически жалуется на то, что с сыном проводит мало времени. Все дело в том, что Ратмир часто отдыхает с отцом. Сейчас же мама и сын стараются уделять друг другу больше внимания, чему безмерно рады поклонники Анастасии.

Тимати и Решетова не были женаты. Сына исполнитель любит и всегда старается проводить с ним больше времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати ответила на слухи о свадьбе сына с его возлюбленной моделью Валентиной Ивановой.

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