Автомобиль сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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По предварительным данным, в результате ДТП есть погибшие.

Автомобиль сбил двух взрослых и ребенка на пешеходном переходе в Новомосковском административном округе столицы. Видео с места ДТП появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла в Филимонковском районе. Предварительно, погибли две женщины, ребенок выжил и госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

В этот же день около станции метро Войковская в Москве автомобиль такси врезался в бетонную уличную конструкцию. Автомобиль сильно поврежден. Сам водитель не пострадал, но его пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Одна полоса движения в результате ДТП была перекрыта. На дорожную ситуацию, согласно сервисам пробок, авария не повлияла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых машин на трассе 50К-20 в Новосибирской области.