«Это ненормально»: в чем Иосиф Пригожин обвиняет бывших мужей Валерии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По словам супруга певицы, предыдущие отношения продолжают преследовать артистку.

В своей книге «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска» Леонид Ярошевский, первый муж певицы, поделился откровениями о совместной жизни с ней, однако эти воспоминания, как рассказал aif.ru Иосиф Пригожин, нынешний супруг Валерии, — попытка заработать на ее имени и отомстить за прошлое.

«Ярошевский продолжает страдать из-за того, что Валерия его оставила. Он ищет выгоду в том, чтобы повесить ярлык на нее», — говорит Пригожин, считая, что Ярошевский до сих пор не может смириться с успехом певицы.

Не менее болезненной темой для Валерии стал развод с композитором и автором песен Александром Шульгиным. Этот брак сопровождался жестоким насилием, что побудило певицу начать активно защищать права женщин. Пригожин отмечает, что Шульгин продолжает требовать огромные суммы за авторские права на песни, которые на самом деле стали хитами благодаря Валерии.

«Шульгин не платит алименты, не заботится о детях и продолжает зарабатывать на Валерии», — отмечает Пригожин.

Несмотря на его равнодушие, она продолжает исполнять его песни, что только усиливает его претензии.

«Он даже шоколадку детям не купил. Это ненормально», — возмущается продюсер.

При этом он уверен, что Валерия давно пыталась оставить эти отношения в прошлом, но они продолжают ее преследовать.

Пригожин заключает, что Валерия, несмотря на все переживания и нападки со стороны бывших мужей, продолжает идти своим путем.

«Для меня Ярошевский — просто негодяй. Мужчины себя так не ведут», — подчеркивает продюсер, добавляя, что в жизни певицы часто оказываются люди, которые не могут отпустить прошлое и манипулируют ей ради своей выгоды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Иосиф Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах.