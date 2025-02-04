ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Telegram/Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

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В результате обстрела несколько сел остались без света.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Под ударом дважды оказался поселок Уразово Валуйского округа. В результате нападения дронов были повреждены социальный и торговый объект, а также два автомобиля.

Подверглось обстрелу село Графовка Краснояружского района. Из-за атаки населенный пункт остался без света. Такая же ситуация частично произошла и в Репяховке.

«В Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию — в производственном помещении повреждены кровля, остекление и одна из стен», — говорится в сообщении.

Из-за FPV-дрона пострадали постройки в Новой Таволжанке. В хуторе Балки временно отсутствует электроснабжение. Еще два беспилотника ударили по селу Рождественка Грайворонского округа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при атаке БПЛА на школьный автобус в Запорожской области пострадали пять детей.