Любовь или шоу? Профайлер разобрал поцелуй SHAMAN и Мизулиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Видео с участием знаменитостей быстро стало вирусным, когда они показали свои чувства на глазах у школьников в Москве.

Вечером понедельника интернет буквально взорвался после появления видео, на котором певец SHAMAN (Ярослав Дронов) якобы целует Екатерину Мизулину, главу Лиги безопасного интернета.

Инцидент произошел в московской школе № 1409, и момент был настолько ярким, что стал настоящей темой для обсуждения среди пользователей социальных сетей. Но, как выяснилось в ходе разговора профайлера Ильи Анищенко и Life.ru, все оказалось не так однозначно.

Сначала внимание привлекло само поведение Дронова и Мизулиной. На кадрах видно, как певец обнимает Екатерину, скрывая их лица рукой, а затем возникает момент близости, который многие интерпретировали как поцелуй.

По мнению эксперта, сами участники данного эпизода реагируют на происходящее совершенно по-разному. Если для Дронова все это — просто часть шоу, легкая игра, лишенная глубокого смысла, то Мизулина явно чувствует себя некомфортно, и, как утверждает эксперт, ее реакция свидетельствует о том, что она воспринимает происходящее намного серьезнее.

Анищенко также подметил, что на одном из телевизионных шоу, где упоминали Дронова, Мизулина показывала явное смущение. По его мнению, Екатерина, хотя и занимает серьезную должность, не может скрыть свою симпатию к певцу.

Как бы там ни было, ситуация привлекла внимание и подогрела интерес к отношениям между этими двумя людьми. Однако не стоит слишком быстро строить домыслы — Анищенко уверен, что никаких романтических чувств здесь нет.

«Это все игра. Для него это просто способ напомнить о себе», — подчеркивает эксперт.

И только сам момент поцелуя продолжает вызывать вопросы. На видео сложно точно сказать, был ли это поцелуй или всего лишь легкое прикосновение губ.

Тем не менее, как замечает Анищенко, если бы Екатерина Мизулина испытывала неприязнь к Ярославу Дронову, она, скорее всего, бы избегала такого близкого контакта.

«Если бы ей было неудобно, она бы не позволила этого, но утверждать, был ли поцелуй, нельзя», — добавляет он.

Ранее 5-tv.ru писал о приезде SHAMAN и Мизулиной на концерт в московскую школу.