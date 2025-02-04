Захарова прокомментировала инструкцию МИД Финляндии для желающих вступить в ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashley Chan

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Хельсинки ничему не научился с 2022 года, отметила представитель российского МИД.

Опыт Британии и Австралии ничему не научил Финляндию, которая продолжает поощрять вступление своих граждан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Так дипломат прокомментировала опубликованную МИД Финляндии инструкцию для своих граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России.

Захарова напомнила, как некоторые страны фактически рекрутировали собственных граждан на то, чтобы идти воевать с РФ, либо давали такую возможность украинским посольствам, что является противоправным.

Однако потом эти же страны, по словам Захаровой, «кричали и вопили», чтобы российская сторона предоставила им информацию о том, что случилось с их наемниками. Вместе с тем население этих стран, когда понимало, что происходит, приходило в крайнее возмущение.

«Удивительно, что за прошедшие с 2022 года несколько лет Хельсинки ничему не научился или ничего не понял. Может, стоит посмотреть на опыт Британии, Австралии, которые пытаются выяснить судьбу своих наемников? Но самое удивительное, получается, что не жалко собственных граждан. Это большой вопрос, конечно, к Финляндии как к обществу и государству», — отметила представитель МИД РФ.

Накануне МИД Финляндии опубликовал на своем сайте инструкцию для граждан, желающих примкнуть к ВСУ. В материале говорится, что финское государство не рекомендует и не поощряет поездки «добровольцев» на Украину, однако подобная деятельность не запрещена законодательством страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала спецоперации на Украину прибыли примерно 15 тысяч наемников из 110 стран мира. Среди них больше всего поляков, грузин, американцев, а также граждан Великобритании, Румынии и Колумбии. По данным Минобороны РФ, около 6,5 тысячи из них были ликвидированы.