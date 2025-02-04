Армия России за сутки отразила три контратаки ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Благодаря успешной и слаженной работе ВС РФ противник потерял до 345 боевиков.

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены три контратаки противника», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Правда, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

В результате боевых действий противник за сутки потерял до 345 вражеских единиц. Кроме того, ВС РФ уничтожили два танка, боевую машину пехоты, 27 бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, два миномета и 24 автомобиля.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.