Лавров: Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования

Фото, видео: Reuters/Zohra Bensemra; 5-tv.ru

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Внутренний диалог в арабской Республике пока не заладился.

Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от сирийского урегулирования, чтобы отодвинуть их на второстепенные позиции. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями, а все-таки как раз вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции», — отметил он на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Лавров также добавил, что необходимо объединение усилий всех внешних игроков, которые так или иначе могут влиять на урегулирование ситуации в Сирии. Внутренний диалог в арабской Республике в свою очередь пока не заладился.

Глава МИД обратил также внимание на политику Израиля в Сирии. Он считает, что Тель-Авив хочет взять под контроль палестинские территории на северо-западном берегу реки Иордан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о продолжении поддержки Сирии.