Путин принял в Кремле с докладом губернатора Тверской области Игоря Руденю

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; 5-tv.ru

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Во время встречи президенту доложили об экономическом развитии региона.

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей, во время которой обсудили динамику развития региона и инвестиции.

«Благодаря, конечно, росту экономики, благодаря, как мы говорим, санкциям, преференциям, которые у нас есть, инвестиции в регионах укрепляются, в том числе и в Тверской области. За 2024 год 800 миллиардов рублей роста регионального валового продукта», — сказал губернатор.

По его словам, собственное производство товаров в регионе по сравнению с 2017 годом увеличилось в два раза. Стоимость составляет 740 миллиардов рублей. Помимо этого, активно инвестируется пищевая промышленность, машиностроительная и электронная, а также сельское хозяйство.

Руденя отметил, что инвестиционные проекты вкладывают и в образование школьников. К примеру, в Тверской области неоднократно проходит трудовая практика на предприятиях. Это помогает ребятам лучше представлять рабочий процесс в той или иной области и определиться с тем, где им больше всего нравится.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что был построен курорт Большое Завидово, в котором уже планируется открыть три отела. В общей сложности будет 1400 номеров и два крупных центра отдыха.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о строительстве новых школ и детсадов.