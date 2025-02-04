ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 345 человек

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований врага.

Более 360 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, а также склад боеприпасов.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Азовским морем уничтожена украинская ракета «Нептун».