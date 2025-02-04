«Он был великолепен»: Трамп назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
Дональд Трамп назвал Сергея Бобровского одним из лучших вратарей НХЛ
Фото, видео: Lynne Sladky/ТАСС; 5-tv.ru
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По мнению американского президента, спортсмен достоин включения в Зал Славы в Торонто.
Одним из лучших вратарей в истории НХЛ Дональд Трамп назвал нашего хоккеиста Сергея Бобровского. По мнению американского лидера, спортсмен достоин включения в Зал Славы в Торонто.
Президент США в Белом Доме встретился с игроками «Флориды Пантерз». Команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли. Чествуя спортсменов, Трамп особо отметил заслуги российского голкипера.
«Интересный вратарь, Сергей Бобровский, и он был великолепен. О, мне нужно его увидеть. Где он? Офигенный! Я имею в виду, вы в Зале славы? Сколько вам лет? Я говорю вам, вы были невероятны. Вы проделали потрясающую работу», — заявил президент США.
И тут же Международная федерация хоккея не допустила сборную России до участия в Чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Швейцарии.
Российские хоккеисты уже пропустили три мировых первенства. В нашей Федерации заявили, что оспорят этот запрет в суде, что касается участия команды в Олимпиаде, то решение в Международной федерации планируют принять после рекомендации МОК.