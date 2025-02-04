Преступная схема: десятки вкладчиков пострадали от действий трейдеров

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Множество россиян погрязли во внушительных долгах из-за мошенников.

В огромных долгах оказались десятки жителей из разных регионов России. Все они решили заработать на финансовых биржах. Но, как выяснилось, их деньги просто не доходили до торговых площадок.

Трейдеры, которые обещали заоблачную прибыль, складывали деньги в собственный кошелек. А инвесторам в это время показывали схемы растущих доходов.

Впечатляющие картинки злоумышленники создавали при помощи специальной программы. А торги проводили на компьютерном симуляторе. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев подробно изучил преступную схему.

В зале Краснодарского суда сегодня небывалый ажиотаж. Десятки пострадавших впервые смотрят в глаза тем, кто обманул их на сотни миллионов рублей. На соседних креслах вальяжно раскинулись главные подозреваемые в уголовном деле — Алексей Литновский и Жо Де Сиг. Они обещали вкладчикам приумножить капитал.

«Рассказывалось о том, как работают финансовые рынки. Как работает финансовая биржа „Форекс“. Предлагалось это все изучить. Рассказывалось о том, что больше заработаете, если не просто будете составлять анализ, а будете участвовать в самом процессе финансовых операций. То есть сами будете вкладываться», — поделилась пострадавшая Маргарита Серебрякова.

Все пострадавшие искали работу. Сбережения заканчивались, поэтому они легко согласились участвовать в торгах. Даже не подозревали, что оказались в центре настоящего спектакля.

«Я ему говорила: „Давайте выводить деньги“. На тот момент мужу задерживали зарплату, надо было ипотеку платить, кредиты. Но он меня убеждал в том, что надо подождать, чтобы больше сумма была. Все ухудшалось. И в конечном итоге, в пять утра я проснулась, и я ушла в минус 25 тысяч долларов», — сообщила пострадавшая.

Схема, по которой работают подобные компании, простая. Нужно вложить деньги и дождаться момента, чтобы их выгодно вывести. Но оказалось, что до торговых площадок средства так и не доходили. Оставались в руках жуликов, обеспечивая им многомиллионный доход. А все изменения, которые видели пострадавшие, оказались «липой».

«Они организовывают торги на симуляторе, который сами создали. Это просто игра компьютерная», — рассказала еще одна потерпевшая Ольга Черноусова.

Обманутые вкладчики подозревают, что стали жертвами крупной брокерской компании. Свои филиалы она открыла во многих субъектах страны. В том числе в столице. В московских офисах стражи порядка провели обыски. Главным подозреваемым, в отношении которого сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве, стал генеральный директор Вадим Файзуллин.

«Как так получилось, что люди брали кредиты, платили вам миллионы?»

«Я вам запрещаю меня снимать».

Как выяснили следователи, обе фирмы не имели права участвовать в торгах на бирже.

«Через компьютеры рисуют им какую-то прибыль. На самом деле этой прибыли нет. Они просто отображают ее в приложении у своих клиентов, после чего клиенты видят прибыль и хотят завести еще больше денег.

Насколько я знаю, „NPBFX“ принимал деньги от клиентов через криптовалютную биржу Binance, которая на данный момент не работает даже с российскими паспортами», — указал финансовый аналитик Арсений Дедов.

В отношении краснодарских брокеров также возбуждено уголовное дело. Только почему-то по более мягкой статье.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. То есть, не исключено, что бенефициары краснодарской фирмы могут избежать сурового наказания и отделаться лишь условным сроком.