Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК
В России создан центр мРНК для разработки инновационных лекарств
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В состав организации войдут 17 учреждений.
Для разработки инновационных препаратов в России создан научно-технологический центр развития мРНК. Об этом проинформировала пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.
«В России создан научно-технологический центр развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.
Организация не будет иметь юридического лица. Планируется, что мРНК будет функционировать в форме объединения.
В состав центра войдут 17 научных учреждений, среди них: национальные исследовательские и медицинские организации и федеральные научные центры. Основой мРНК станет Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Сообщается, что на закупку оборудования в научно-технологический центр выделили 600 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва выделила гранты на проведение научных исследований. Средства будут выделяться на финансирование проектов столичных ученых, а также победителей конкурсов Российского научного фонда.