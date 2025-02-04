Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК

В России создан центр мРНК для разработки инновационных лекарств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В состав организации войдут 17 учреждений.

Для разработки инновационных препаратов в России создан научно-технологический центр развития мРНК. Об этом проинформировала пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

«В России создан научно-технологический центр развития мРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.

Организация не будет иметь юридического лица. Планируется, что мРНК будет функционировать в форме объединения.

В состав центра войдут 17 научных учреждений, среди них: национальные исследовательские и медицинские организации и федеральные научные центры. Основой мРНК станет Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Сообщается, что на закупку оборудования в научно-технологический центр выделили 600 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва выделила гранты на проведение научных исследований. Средства будут выделяться на финансирование проектов столичных ученых, а также победителей конкурсов Российского научного фонда.