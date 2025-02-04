Фото: www.globallookpress.com/Fredrik von Erichsen

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Вашингтон тем самым не способствует завершению конфликта.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, осуществляя поставки военной техники. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Собственно, об остановке поставки вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — сказал он.

Кроме того, Песков назвал покупкой помощи предложение о предоставлении Украиной доступа США к редкоземельным ресурсам страны для продолжения помощи киевскому режиму. Так он прокомментировал соответствующее заявление американского президента Дональда Трампа.

«Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожным созвучие концепции Трампа с лозунгом Гитлера. Вашингтону не угоден Ялтинско-Потсдамский мир и основанный на правилах порядок, заявил глава МИД России.