Суд признал законным решение о банкротстве Елены Блиновской

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Под стражей «королева марафонов» находится уже больше года.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения», — огласили решение в суде.

Представляющий блогера в суде юрист Иван Морозов настаивал, что имущества Блиновской хватит, чтобы погасить все претензии кредиторов, но суд этого не учел и принял решение о банкротстве.

Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года вся страна узнала о деле «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогер попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться, но ее задержали. При ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса и с 2019 по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 мая 2025 года. Адвокаты давно планировали продать часть недвижимости и другого имущества блогера, чтобы погасить ее долги перед государством. Часть суммы уже удалось выплатить. Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Блиновской в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, долгов у Елены оказалось больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд отказал Блиновской в снижении задолженности в 1,2 миллиарда рублей.