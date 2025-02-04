Правительство Петербурга создаст эвакуационную комиссию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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Проект разработал городской комитет по законности.

Правительство Санкт-Петербурга намерено создать в городе эвакуационную комиссию. Соответствующий законопроект опубликован на сайте администрации Северной столицы.

Проект разработал городской комитет по законности. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Как отмечается, председателем эвакуационной комиссии станет вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Комиссия будет заниматься планированием, подготовкой, организацией проведения и всестороннего обеспечения процесса эвакуации населения, а вместе с тем материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы.

Членам комиссии также предстоит согласовывать действия властей и сил Петербурга, обеспечивающих проведение эвакуации. Вместе с тем будут организовываться учения по гражданской обороне.

В конце января в Санкт-Петербурге в Эрмитаже провели эвакуацию посетителей после анонимного сообщения о возможной угрозе. Сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии проверили территорию, в том числе залы с экспозициями и служебными помещениями. В пресс-службе учреждения уточнили, что посетители, которые приобрели билеты на выставку 24 января, смогут посетить ее в любой другой день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40 тысяч свидетелей блокады Ленинграда живут в Петербурге. От воспитания новых поколений зависит то, ради чего были жертвы защитников города, подвиги красноармейцев и матросов.