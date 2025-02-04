Оскорбил маму: школьник ударил подростка ножом в екатеринбургской гимназии

Фото: © РИА Новости/Александр Демченко

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Полиция начала проверку. Известно, что пострадавшего уже госпитализировали.

В 205-й гимназии Екатеринбурга школьник ударил подростка ножом. Причиной этого послужило, предположительно, оскорбление в сторону его матери. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Пострадавшего уже увезли на скорой помощи. Известно, что ранения были не тяжелыми.

По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержали отчима пропавшего в Калининградской области мальчика. Семилетнего жителя Черняховска объявила в розыск вечером 3 февраля после сообщения его матери о пропаже.

По ее словам, тот сильно поругался с домашними и убежал. К утру он не вернулся.

В Черняховске создали штаб для поисков школьника. Помощь предложили пять тысяч человек. Полиция проверяла семью и ближайшее окружение ребенка, поиски не прерывались ни на минуту.

К несчастью, мальчика нашли мертвым. Родители ребенка уже сознались в его убийстве. По предварительным данным, они убили сына 2 февраля. Отчим рассказал, что спрятал тело в сумку с кирпичами и бросил в водоем недалеко от дома. Мать мальчика была в курсе преступления.