Житель Екатеринбурга вернул в библиотеку книгу, взятую 106 лет назад

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Почему так долго тянули?

В Екатеринбурге в библиотеку вернули книгу под названием «Внимание и интерес при обучении», которую взяли 106 лет назад. Об этом сообщает библиотека имени Белинского в уральской столице в соцсетях.

Известно, что книгу взяли еще в июле 1919 года и должны были вернуть через месяц, однако потом в город вошла Красная Армия и установила свою власть.

«Житель Екатеринбурга 30 января сего года принес в нашу библиотеку нашу же книгу, которую взяли на абонемент в 1919 году…», — написано в публикации во «ВКонтакте».

Сотрудники учреждения были несказанно рады такому неожиданному возвращению реликвии. Теперь книгу запишут в фонд библиотеки и передадут в отдел редких книг.

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