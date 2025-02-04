Нарышкин подчеркнул лидерство РФ в обеспечении глобальной продовольственной безопасности

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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По итогам 2024 года отечественный экспорт зерновых составил рекордное значение.

Россия играет ведущую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

«Ведущая роль нашей страны в обеспечении глобальной продовольственной безопасности налагает на нас особую ответственность, побуждая осуществлять гуманитарные поставки в самые отдаленные части света», — отметил Нарышкин на круглом столе, посвященном истории борьбы с голодом и бедностью в мире.

Он уточнил, что по итогам 2024 года отечественной экспорт зерновых составил рекордные 72 миллиона тонн. Также в прошлом году РФ безвозмездно поставила 200 тысяч тонн зерна в шесть беднейших стран Африки.

«Полагаю, что окончательно победить голод человечеству удастся лишь общими усилиями. Важными шагами в этой связи видится и инициатива России по созданию зерновой биржи БРИКС и проект Бразилии по учреждению глобального Альянса по борьбе с голодом и бедностью», — добавил Нарышкин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нарышкин дал прогноз на 2025 год.