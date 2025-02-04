Скрипача Большого театра Салейманова избили в караоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все произошло в заведении на Поклонной Горе.

Драка произошла между посетителями кафе в Москве. В конфликте принял участие скрипач Большого театра Рустам Салейманов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все произошло 2 февраля в караоке-кафе на Поклонной Горе. Во время отдыха в заведении Салейманов вышел на улицу, после чего вернулся, но перепутал комнату. После того, как скрипач попал в чужую кабинку, начался конфликт.

Представители скрипача инцидент не подтверждали и не опровергали.

Прежде сообщалось, что жестокая драка произошла в Колпино при попытке мужчины похитить алкоголь из магазина «Дикси». Местный житель попытался вынести товар из торгового зала. Однако его засек заместитель управляющего магазином. Тогда сотрудник избил злоумышленника.

В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую травму живота, разрыв селезенки, наличие крови в брюшной полости и шок первой степени. Медики доложили полиции о поступлении пациента. Тогда правоохранители приехали в магазин и «по горячим следам» задержали замуправляющего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в кафе в Нижегородской области жестоко убили бизнесмена. Предприниматель получил удар ножом прямо в сердце.