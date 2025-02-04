Целая схема: сколько россиян отдыхали весь январь и как у них это получилось
Около 9% опрошенных россиян отдыхали весь январь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соцопрос показал интересные результаты.
Всего 9% опрошенных россиян отдыхали весь январь. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на соцопрос.
Из них 22% обычно берут отгул на оставшуюся неделю после праздников, а затем уходят в отпуск на две недели. Проворачивают подобное эти люди каждый год.
Всего в опросе участвовали две с половиной тысячи россиян.
Отмечается, что январь — самое невыгодное время для отпусков с экономической точки зрения, так как в этом месяце самое маленькое количество рабочих дней, а значит каждый день сотрудника стоит дороже.
При этом отпускные остаются теми же всегда. Кроме того, в этом году рабочих дней было еще меньше, чем обычно, а значит в это году отдыхать в январе было особенно невыгодно.
Однако многих это не остановило. Более того, многих на такой шаг подтолкнула инфляция, которая за прошлый год составила 9,5%.
Ранее 5-tv.ru писал, что экономист назвал несколько рабочих способов накопления денег.