«Слезы катятся от радости»: Мари Краймбрери ждет ребенка от экс-жениха Бузовой
Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Счастливые влюбленные не скрывают чувств.
Популярные исполнители Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями. Об этом счастливые влюбленные сообщили поклонникам в соцсети.
Слухи об отношениях знаменитостей ходят уже не первый год. И вот, наконец, они решили раскрыть все карты и рассказать всему интернету о своей любви, опубликовав трогательное видео.
На одном из фрагментов ролика видно, как Давид, встав на одно колено, делает предложение своей избраннице. А после появляется неожиданный кадр, где Мари позирует на пляже с округлившимся животиком.
Фото, видео: @ РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/marikraimbrery; 5-tv.ru
Видно, что влюбленные без ума друг от друга. Они наслаждаются отдыхом и совместным времяпрепровождением.
«Если у меня не будет такой любви, то зачем она мне вообще»;
«Я это утро запомню на всю жизнь»;
«У меня прямо слезы катятся от радости за вас»;
«Вот честное слово, я счастлива за вас так, будто вы мне родные»;
«Как можно так радоваться за чужого человека? А я безумно рада! Поздравляю от всей души», — рассыпались в поздравлениях поклонники пары.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что беременность Иды Галич пошла не по плану.
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