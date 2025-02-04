Пять человек погибли и еще трое пострадали в ДТП в Новосибирской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авария произошла между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка.

Две легковые машины столкнулись на трассе 50К-20 в Усть-Таркском, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Новосибирской области.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек, три человека получили травмы», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место аварии спасатели вызволили пострадавших из машин и передали их врачам.

Сотрудники ГУ МВД России по региону устанавливают обстоятельства столкновение авто «Мазда» и ВАЗ. В Telegram-канале уточняется, что авария произошла примерно в 12:00 на шестом километре между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадали пять детей. Украинские боевики использовали беспилотник для обстрела.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.