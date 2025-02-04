Лавров назвал тревожным созвучие концепции Трампа с лозунгом Гитлера

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Вашингтону не угоден Ялтинско-Потсдамский мир и основанный на правилах порядок, заявил глава МИД России.

Переход США с приходом к власти президента Штатов Дональда Трампа к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом «Германия превыше всего», который действовал при Адольфе Гитлере. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в журнале «Россия в глобальной политике».

Министр подчеркнул, что 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, была открыта Ялтинская конференция, на которой лидеры стран-победительниц во Второй мировой войне определили конкуры послевоенного мира. В результате переговоров была создана Организация Объединенных Наций и утвержден Устав ООН, являющийся и сегодня главным источником международного права.

В основу Ялтинско-Потсдамской системы лег принцип суверенного равенства государств. Этот порядок уже десятки лет создает нормативно-правовую рамку работы международной системы. ООН находится в центре данного мироустройство, которую в первую очередь страхует от новой масштабной войны.

Задача любого международного института ограничивать природный эгоизм государств. В этой связи предполагается, что каждая страна должна соблюдать порядок ООН. Однако с возвращением республиканцев во главе с Трампом к власти в США осмысление американской администрацией международных процессов «приобрело новое измерение».

Так, в середине января новый госсекретарь Штатов Марко Рубио заявлял о послевоенном миропорядке. В частности, политик сказал, что устройство уже не просто устарело, а превратилось в оружие, используемое против интересов США. Как заявил Лавров, теперь Вашингтону не угоден не только Ялтинско-Потсдамский мир, но и основанный на правилах порядок. А ведь он, «казалось бы, воплощал в себе эгоизм <…> Запада в эпоху после холодной войны».

«Название концепции „Америка прежде всего“ несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода „Германия превыше всего“, а ставка на „установление мира посредством силы“ может окончательно похоронить дипломатию», — написал министр.

В таких заявлениях и идеологии нет даже тени уважения к международно-правовым обязательствам США по Уставу ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил США за «освобождение Германии от фашизма». Надо напомнить, как 80 лет назад советские солдаты брали Берлин. А сейчас немцы так подобострастно прогибаются под американцев. Причем Шольца не застали врасплох. Шольц спокойно вышел к прессе, подождал, пока настроят камеры, улыбнулся и… соврал. Он хотел оскорбить русских, а оскорбил немцев. В Германии хорошо помнят, как именно союзники во главе с США занимали их города.