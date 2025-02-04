Фото, видео: Rosas Ismael/Eyepix/ABACA/ТАСС; 5-tv.ru

Одна из претенденток на награду — актриса Карла София Гаскон — решила, что просто играть в кино ей теперь скучно, людям нужны зрелища в реальной жизни.

Вокруг премии Оскар разгорается скандал. Карла София Гаскон — номинантка на статуэтку и мастер перевоплощений — решила, что играть в кино — скучно. Куда веселее примерить роль тролля-провокатора.

Пока зрители аплодировали ее трансформации на экране, актриса в соцсетях превращалась в эксперта по расизму, исламофобии и конспирологии. В итоге пришлось удалить аккаунт и извиниться.

Публика, правда, в раскаяние поверила слабо и уже голосует деньгами, бойкотируя кинокартину с Гаскон в главной роли. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин разбирался в скандале.

«Добрый день, приятно познакомиться!»

«Добрый день, рада знакомству. Я насчет операции по смене пола»

«Понимаю, понимаю. Из мужчины в женщину или из женщины в мужчину?»

«Из мужчины в женщину».

Сцены из этого фильма встряхнули, кажется, весь мир киноиндустрии. Криминальный мюзикл о Мексике, наркокартелях, да еще и с трансгендером* в главной роли.

Западные критики сходят с ума. «Эмилия Перес» — 13-кратный номинант на Оскар!

Но то, что пришлось по вкусу Голливуду, остальным показалось, мягко говоря, странным и даже оскорбительным. Сначала выясняется: фильм о Мексике снят где-то под Парижем.

А французский режиссер Жак Одиар, мало того, что не знает ни испанского языка, ни латиноамериканской культуры, так еще и затрагивает тему наркокартелей.

«Сейчас очень сложно решить, а награждать эту картину или нет? Поскольку будет естественно огромное возмущение в Мексике. Многие зрители, которые увидели этот фильм, попросили билеты назад. Они говорят: «Все совершенно не так и это вообще не про нас», — сообщил кинокритик Николай Никулин.

Европейский режиссер поспешил оправдаться.

«Если в „Эмилии Перес“ есть что-то шокирующее, то я сожалею… Кино не дает ответов, оно только задает вопросы. Но, возможно, вопросы в „Эмилии Перес“ неправильные», — объяснился режиссер Жак Одиар.

Следующий удар по репутации фильма от Карлы Софии Гаскон. Она, к слову, стала первой трансгендерной актрисой, номинированной на лучшую женскую роль.

Кроме того, в соцсетях она хейтит всех и вся. Без намека на терпимость и уважение к различным национальностям и религиям.

Конечно, когда про ее твиты заговорили, Гаскон поспешила их удалить. Но интернет помнит все. Некоторые ее высказывания нельзя даже озвучивать по этическим соображениям.

В своих твитах она прошлась и по китайским производителям, и по Black Lives Matter, и даже по Селене Гомез, партнерше по съемочной площадке в «Эмилии Перес».

«Она богатая крыса, которая настолько прилипла к своему бывшему, что не перестает до сих пор о нем говорить, и плюсом постоянно прикидывается глупышкой», — писала Гаскон.

Пользователи в соцсетях уже требуют «отменить» Гаскон. Но транс*-актриса с мужской отвагой и женской хитростью решила бороться за «Оскар». По американскому ТВ показывают часовое интервью — Гаскон со слезами на глазах.

И все это на фоне новой повестки в США. Сначала Дональд Трамп обещает вернуть Америке всего два пола — мужской и женский, а после закрывает все программы по инклюзивности.

«Приход Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов повлечет за собой глубокие изменения в культурной политике, которую продвигал Белый дом в течение последних четырех лет, по крайней мере, в отношении так называемой политики разнообразия», — заявил международный аналитик Кристиан Ламеса.

Имеют ли право киноакадемики «Оскара» проголосовать за «Эмилию Перес» и дать этой картине главную награду — теперь уже серьезный репутационный вопрос. Из-за чего, кстати, возрастают шансы на победу у другого фильма. Например, у «Аноры» с Юрой Борисовым. А вот случится ли это, узнаем уже 2 марта.

* — ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.