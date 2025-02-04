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Признания карателей поражают жестокостью — убивать и издеваться над гражданскими в селе Русское Поречное им приказало командование.

А вот те боевики, которые не смогли или не успели покинуть Курскую область, теперь дают показания о своих преступлениях.

В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры допроса украинских военнопленных, участвовавших во вторжении на нашу территорию. Признания карателей поражают жестокостью — убивать и издеваться над гражданскими им приказало командование.

Среди излюбленных способов мучений — пытки током, изнасилования и стрельба в спину. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев внимательно изучил все детали.

Ни капли сожаления и раскаяния. В глазах этого украинского карателя только страх и паника. Некогда уверенный в своей безнаказанности, он явно не ожидал, что за все придется ответить.

«Ставили ли вам задачи относительно мирного населения?»

«Так точно. Что будем стрелять по ним», — признается Владимир Парафило.

Владимир Парафило в составе 92-й бригады ВСУ пересек границу Курской области в декабре прошлого года, тогда банда карателей зашла в село Русское Поречное, где они учинили кровавую расправу, убив более 20 мирных жителей.

«20-го в мужчину выстрелил. По приказу командира. В спину я ему выстрелил в левую сторону».

«А вы какие-нибудь меры предприняли, чтобы сохранить ему жизнь?»

Никак нет.

Те кадры до сих пор невозможно смотреть без содрогания. Их сняли наши бойцы, когда освободили населенный пункт от ВСУ. В подвале были найдены пять тел.

В другом подвале — тоже тела, предположительно, пожилой супружеской пары. Они не могли сопротивляться, не представляли никакой угрозы. Но им связали руки и истязали до смерти.

«Выделялись два трупа пожилых — мужчины и женщины — тупая травма грудной клетки. Все это гвоорит о жестокости, которая была применена к ним», — поделилась и. о. начальника ОБУЗ города Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских.

Над теми, кто помоложе, эти нелюди издевались еще жестче.

«Увидели дом, заходим в этот дом. Там девушка от 18 до 20 лет. Мы с сослуживцем с особой жестокостью ее изнасиловали. Я поставил девушку на колени и застрелил», — заявил военнопленный Евгений Фабрисенко.

Людей пытали током, избивали, душили и лишь потом расстреливали. Следователи до сих пор работают на месте кровавой расправы, фиксируя все факты преступлений украинских карателей против мирных жителей.

И, как ни странно, на Западе их предпочитают не замечать. Больше недели прошло как стало известно о расправах националистов, а международной реакции чуть больше нуля.

«Мы последовательно выступаем против смерти и убийств любых гражданских лиц, будь то в Российской Федерации или на Украине», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Киеву сейчас очень нужны деньги, и надо, чтобы общественность в Европе не взбунтовалась против отправки очередного транша. Поэтому о преступлениях палачей Зеленского молчат.

«Они пытаются переключить внимание и общественности, и прессы, и зарубежных своих покровителей. Но они же понимают, что все, что они делают против русских, на Западе воспринимается спокойно, как будто так и надо. А то, что эти бандеровцы — это фашисты, глумятся над мирными людьми — это никого на Западе не волнует», — подчеркнул военный обозреватель Виктор Литовкин.

Наши дипломаты всеми доступными способами доносят правду до мировой общественности. Идет подготовка к проведению заседания Совбеза ООН по Украине под председательством Китая. Там будет возможность рассказать представителям десятков стран — с кем России приходится бороться.