Российские беспилотники уничтожили американскую БМП Bradley
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Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Украинские боевики попытались использовать западную технику под Красноармейском, но безуспешно.
А сейчас уникальные кадры с красноармейского направления спецоперации. Украинские боевики попытались перейти в контрнаступление на этом участке фронта.
Для броска использовали американского производства боевую машину пехоты (БМП) «Bradley». Пока бронемашина стояла с открытым десантным люком, внутрь влетел российский FPV-дрон. Техника и экипаж были уничтожены мощным взрывом.