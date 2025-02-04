Удушающая страсть: женщина убила своего любовника во время близости

В Индии женщина убила своего любовника во время близости

Фото: www.globallookpress.com/© Abbas Idrees

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Она утверждает, что мужчина насильно склонял ее к интиму.

В Индии енщина убила своего любовника во время интимной близости. Об этом сообщает NDTV.

В городе Барели, что находится в штате Утар-Прадеш, было найдено тело мертвого мужчины со следами асфиксии. Икбал был мастером зардози — искусство древней вышивки.

Через два дня правоохранительные органы задержали женщину, которая была его любовницей. Она уверяет, что Икбал ее шантажировал. Они познакомились, когда мужчина обходил дома в поисках клиентов. Какое-то время общались через телефон. При личной встречи он принудил женщину к интимной близости, утверждает задержанная.

Икбал обещал отправить записи их разговоров мужу любовницы. Перед последней их встречей мастер зардози отвез свою жену к родителям, а после позвонил женщине, с которой состоял в интимной связи. Он передал ей две таблетки снотворного для ее супруга. Она добавила их в чай мужа, а когда он уснул, отправилась у Икбалу.

Тот ожидаемо вновь начал приставать. Женщина сделала вид, что поддается, после чего села ему на грудь. Одной рукой она зажала рот своего любовника, другой начала душить. Задержанная заверяет, что у нее не было другого выбора, и она просто хотела защитить свою семью.

«Когда я шла к нему, я думала — либо сама расстанусь с жизнью, либо прикончу его», — признается обвиняемая.

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