Над Азовским морем уничтожена украинская ракета «Нептун»

Фото: www.globallookpress.com/© Ilia Yefimovich

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“ над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

«Нептун» — это украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Дальность — до 280-300 километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.