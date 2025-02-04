Съела корова: из-за подорожания кормов в России могут вырасти цены на молоко

В России могут вырасти цены на молочные продукты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это далеко не единственная причина.

Молочные продукты могут подорожать в России в ближайшее время. Крупные производители уведомили о планах поднять цены в феврале на 5-10%, выяснили «Известия».

Компании объясняют свое решение ростом затрат на производство сырья из-за подорожания кормов, энергоресурсов, общей инфляции и повышения стоимости оплаты труда персонала.

Сейчас торговые сети и производители ведут переговоры о возможном пересмотре цен на молочную продукцию. Ритейлеры стараются сгладить повышение за счет отсрочек и различных промоакций.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили рост себестоимости производства, однако напомнили, что молочная отрасль — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. А Федеральная антимонопольная служба уже разбирается в обоснованности повышения расценок.