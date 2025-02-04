Уроки 80 лет спустя: ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции

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В ходе этого собрания были установлены договоренности о послевоенном устройстве мира.

Ровно 80 лет назад в Крыму лидеры СССР, США и Великобритании заложили основы послевоенного мира. ФСБ рассекретила архивные документы о Ялтинской конференции 1945 года, где Сталин, Рузвельт и Черчилль определяли судьбу глобального миропорядка. Сотни проверенных объектов, тысячи задержанных, тонны обезвреженных боеприпасов — советские спецслужбы обеспечили безопасность исторической встреч. Как это удалось м почему именно Ялта стала местом встречи? Об этом — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Ливадийский дворец очень быстро привели в порядок после немецкой оккупации — примерно за месяц-полтора. Приехали лучшие реставраторы страны, сделали косметический ремонт завезли фурнитуру мебель, картины из московских музеев. А винный погреб переоборудовали в бомбоубежище.

Февраль 1945-го. Союз сделал все, чтобы Ялтинская конференция прошла безукоризненно. Именно Ливадия стала центром основных переговоров большой тройки. Здесь остановилась делегация штатов. Президент США Рузвельтом был болен и передвигался в инвалидном кресле.

Для удобства ему предоставили три личные комнаты. Одну специально покрасили в цвет морской волны — любимый его цвет. А это был его кабинет.

«Здесь Рузвельт встретился со Сталиным, чтобы именно в этом помещении обсудить еще один сложный вопрос — вступления Советского Союза в войну против Японии», — рассказал Александр Оранский, научный сотрудник Ливадийского дворца.

Делегация Великобритании жила в Воронцовском дворце. А Союза — посередине, в Юсуповском. Будто разделяя давних партнеров. Воронцовский дворец тоже для Черчилля был выбран не случайно. Выполнен в английском стиле. Такое советское гостеприимство.

Переговоры шли за круглым столом, чтобы никто не занимал главенствующего положения. Разделен на три команды. Отстаивая свои интересы, иногда две объединялись против третьей. Для самих переговоров был выбран самый большой зал дворца — белый. Бывшая царская столовая. Сталин, Рузвельт и Черчилль окружены переводчиками и советниками, ищут компромиссы в сложных вопросах.

Сталин был неуступчив. СССР подошел к переговорам с доминирующей позицией. Самый сложный вопрос — польский. В качестве линии разграничения предлагалась линия Керзона. Сталин на ней настаивал категорически.

«Когда согласовали будущую советско-польскую границу Черчилль настаивал на том, чтобы крупный город Львов отошел в состав Польши и говорил, что в конце концов Львов никогда не был российским. На что Сталин ответил, зато Варшава была», — рассказал историк Николай Илиевский.

Ялта открыла путь к возвращению Южного Сахалина и Курил. Здесь же было решено разделить Германию на зоны влияния, и, наверное, самое главное — создать Организацию объединенных наций, более эффективную, чем Лигу наций.

Вокруг конференции ходит куча легенд. Как столы ломились от деликатесов. Что делегации на всех выпили несколько тысяч бутылок вина и коньяка. А Черчиллю и вовсе предложили новый сорт, который он признал восхитительным. Но рабочая атмосфера сохранялась.

Итальянский дворик Ливадийского дворца. 80 лет назад здесь не было ни пальм, ни хризантем, ни фонтана. Только декоративный колодец, две колонны, постелены ковры. Тут были сделаны те самые знаменитые кадры Ялтинской конференции. Большая тройка позирует перед камерами. И вопреки расхожему мнению не 11 февраля, а 9-го. Перед очередными переговорами вышли подышать воздухом.

Конференция вообще могла не состояться в Крыму. Было много но: и безопасность, и климат, неподходящий для Рузвельта, и подковерные игры. Но Сталин все-таки настоял на Ялте.

«Важно было для Союза показать и нашим союзникам те разрушения, которые принесла война в Крым. Делегации прилетали на аэродром города Саки, из города ехали до своих резиденций. Видели, какие были разрушения и как идет восстановление», — рассказал историк Музея Победы Александр Михайлов.

«Эта фотография сделана в процессе подписания итоговых документов. Сначала все завтракали, затем внесли папки. По основным пунктам все друг с другом согласились. Но есть легенда, что спорили только по очередности подписей. Рузвельт первым предложил поставить ее Сталину, Сталин, в свою очередь, сказал — давайте будем следовать алфавиту — РСЧ. Но Черчилль пошутил, что согласно английскому алфавиту его подпись должна стоять первой. Так и поступили. Все приняли. Черчилль, Рузвельт и Сталин», — рассказал Польшаков.

Во всем мире о конференции узнали спустя два дня. Многие компромиссы были достигнуты, послевоенное устройство в Европе определено. Советский Союз показал, что с ним придется считаться.