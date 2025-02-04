Умер актер из сериалов «Домашний арест» и «Смерш» Олег Новиков

Фото: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

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Долгое время он пытался справиться с тяжелым заболеванием.

Актер Олег Новиков, который служил в ярославском драмтеатре имени Волкова, скончался на 65-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили коллеги покойного.

Причина смерти артиста не уточнялась. Однако известно, что Новиков долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Новиков родился 21 января 1961 года. Он окончил театральное училище в Ярославле в 1985 году. В 2001 году он был принят в труппу Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, где за всю жизнь отыграл более 50 ролей.

Олег Валентинович участвовал в таких постановках, как «Горе от ума», «Екатерина Ивановна» и «Без названия». Все они были номинированы на «Золотую маску» и успешно показаны на московском фестивале спектаклей. Последний из перечисленных победил в главной номинации — «Драма/большая форма».

Также артист ни раз снимался в кино. Среди фильмов и сериалов с его участием: «Домашний арест», «Смерш», «Ростов», «Шелест. Большой передел» и множество других.

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