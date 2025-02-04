«Этот день настал»: Алина Загитова решилась на неожиданные перемены во внешности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; ВКонтакте/Alina Zagitova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсменка призвала не пугаться ее внешнего вида — уже через пару дней она оправится от вмешательств.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в личном блоге поделилась с подписчиками тем, что убрала филлеры из губ. Об этом пишет 7Дней.ru.

На видео после медицинских манипуляций звезда попросила следящих за ее жизнью людей не переживать о том, как она себя чувствует.

«Я приехала домой. Не пугаемся моего вида. Мне сказали, что этот отек продлится два-три дня. Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ», — рассказала Загитова в соцсети.

Фото: Instagram*/crimyakutiaru

Видимо, знаменитость вновь захотела вернуться к естественной красоте, что сейчас в тренде.

Летом 2024 года поклонники спортсменки предположили, что она увеличила губы, поскольку заметили их неестественную припухлость. Некоторые пользователи сети критиковали девушку за проведенную процедуру.

Сначала Загитова опровергала это, утверждая что губы стали больше из-за того, что ей установили брекеты, однако позже она решила признаться, что действительно заглядывала в косметологический кабинет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Загитова рассказала об отношениях с рэпером Егором Кридом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ