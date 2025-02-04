Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Роман совершил двойное убийство осенью 2023 года.

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя Анастас Микоян. — Прим. ред.) Роман Микоян лишился фамилии именитого родственника, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Из источника следует, что Роман сменил знаменитую фамилию, находясь под арестом. ТАСС уточняет, что он взял фамилию бабушки — Ткаченко, в убийстве котроей подозревается.

Сын Стаса Намина Артем Микоян и теща Полина Ткаченко были убиты в Подмосковье 19 октября 2023 года. На телах жертв было обнаружено множество колото-резаных ран. В качестве подозреваемого по делу был задержан пасынок музыканта Роман, который после совершения преступления сам вызвал полицию. У мужчины до этого уже был один тюремный срок.

В совершении жесткой расправы он признался на допросе. На родственников, по его словам, напал с ножом из-за «давнего конфликта».

Стас Намин говорил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист не общался с ним много лет и не считал близким человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело об убийстве сына и бывшей тещи Намина движется к своему завершению.