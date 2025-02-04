Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок
Мать умерших детей из Красноярска может попасть в тюрьму на 2 года
Фото, видео: www.globallookpress.com/© O'Rourke, Skip
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Четверых детей похоронили три месяца назад — после громкой истории с отравлением дихлофосом.
Стало известно о новой трагедии в красноярской семье — где ранее из-за отравления дихлофосом погибли четверо детей. Теперь там умер пятый малыш.
Мальчик появился на свет уже после той трагичной истории. И вот спустя три месяца очередная гибель.
По версии следователей, признаков насильственной смерти нет. Вероятно, малыш просто захлебнулся, когда мама после кормления положила его на спину. По статье о причинении смерти по неосторожности женщине может грозить до двух лет лишения свободы.