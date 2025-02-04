Лодку накрыли волны: Федор Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике

Лодка путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южной Атлантике

Фото, видео: © РИА Новости/ Илья Тимин; 5-tv.ru

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Путешественнику необходимо продержаться несколько часов, потом шторм начнет стихать.

Эта ночь станет настоящим испытанием для Федора Конюхова, который в одиночку на весельной лодке совершает переход из Аргентины в Австралию.

В океане разыгрался сильнейший шторм, Конюхов успел передать сообщение о том, что восьмиметровые волны уже полностью накрывают лодку. Кроме того, сломался указатель ветра, поэтому управлять лодкой приходится вслепую.

Выйти на палубу, чтобы заменить поврежденный элемент, невозможно — смоет за борт.

Путь Конюхова сейчас внимательно отслеживает штаб во главе с его сыном. Знаменитому путешественнику осталось продержаться несколько часов, после этого шторм стихнет.