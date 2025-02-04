«Петербург меня не сразу принял»: Чиповская об истории любви с Северной столицей

Актриса Анна Чиповская призналась, что ее не сразу принял город Санкт-Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Во время первых посещений города звезда не прониклась его настроением.

Актриса Анна Чиповская на премьере фильма «Пророк» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала о том, как полюбила Санкт-Петербург.

«Вот люди говорят: „Меня Петербург не принимает. Мне не нравится город. Я не могу“. Меня Петербург тоже не сразу принял», — поделилась артистка.

Первые два посещение города, по словам Анны, стали для нее тяжелыми и мрачными испытаниями. Тогда она решила, что давящая атмосфера Петербурга ей не подходит.

«В общем, я приехала, и было очень холодно, очень грустно, очень тяжело, с Финского (Финский залив. — Прим. ред.) дул страшный ледяной ветер. И так было два раза подряд. Я думала, не мой город, мне тяжко, депрессия», — рассказала она.

Однако, несмотря на первое и последующее негативное впечатление, знаменитость дала себе еще один шанс почувствовать прелесть Санкт-Петербурга. Однажды она приехала туда летом на репетицию спектакля и поняла, что полюбила город.

«Это была абсолютно обоюдная любовь навеки и навсегда», — призналась Анна.

Петербург она назвала своим местом силы и любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Чиповская рассказала о навязчивом поклоннике, который писал ей ежедневно, меняя аккаунты. Сталкера Анна заблокировала.