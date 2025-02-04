Госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности руководителя USAID

Фото: www.globallookpress.com/© CNP/AdMedia

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Член Республиканской партии намерен преобразовать работу Агентства в соответствии с внешней политикой государства.

Государственный секретарь США Марко Рубио вступил в должность исполняющего обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Об этом информирует Госдепартамент страны.

«Многие функции USAID сохранятся, но они должны быть приведены в согласие с американской внешней политикой», — сообщает Рубио.

Демократы и дипломаты Америки предупреждают политика, что расформирование USAID может негативно сказаться на обстановке в государстве. По их мнению, Агентство спасает жизни людей по всему миру, а такая помощь усиливает позиции Соединенных Штатов на мировой арене.

До этого американский президент Дональд Трамп объявил о пересмотре иностранной помощи агентства USAID. Лидер США подписал указ о приостановке помощи иностранным государствам.

Участников высшего федерального органа направили в отпуск, поскольку они отказались предоставить департаменту эффективности государственного управления (DOGE) конфиденциальные данные. Предприниматель Илон Маск, который руководит DOGE, сказал, что агентство, которое он считает «комком червей», должно перестать работать, и заявил, что в этом его поддерживает Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, что Марко Рубио вступил в должность госсекретаря США.