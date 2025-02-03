Четыре мирных жителя были ранены в ДНР в ходе атак ВСУ

Пушилин: в ходе атак ВСУ по территории ДНР пострадали четыре мирных жителя

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеские беспилотники также разрушили четыре объекта инфраструктуры.

В ходе нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую народную Республику четыре местных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения», — сообщил он.

В Центрально-Городском районе Горловки после падения БПЛА на автомобиль пострадали женщина и мужчина. В Курахово из-за использования ствольной артиллерии получила травмы местная жительница. Пострадавшим гражданам была оказана медицинская помощь.

В Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки из-за атак вражеских дронов получили значительные повреждения объекты инфраструктуры. Среди них Дворец культуры, центральные очистные сооружения, магазин и предприятие ГУП ДНР «Вода Донбасса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области.