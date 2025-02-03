«Вместо того, чтобы выйти замуж»: 18-летняя невеста Лепса страдает в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com/© Belkin Alexey

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Модель учится в Лондонском колледже моды, год обучения в котором стоит два миллиона рублей.

У юной невесты Лепса Авроры Киба тяжело складывается жизнь в Лондоне. В личном блоге в соцсетях девушка пожаловалась, что ей приходится стирать, убираться, собирать стол и ездить на метро.

«Спасибо, мамочка и папочка, за возможность научиться рассчитывать бюджет, стирать, убирать, собирать стол и ездить на метро», — обратилась Аврора к своим родителям.

Модель получает высшее образование в Лондонском колледже моды. Год обучения там стоит два миллиона рублей. Первый семестр у Авроры закончился в 2024 году. После сессии девушка навестила родителей и жениха, а затем отправилась в Таиланд. Теперь каникулы закончились, пришло время возвращаться в пасмурный Лондон.

Аврора часто жалуется на студенческие будни. Недавно она опубликовала видео, в котором показала, как сильно изменилась ее жизнь. В России модель часто становилась гостьей светских мероприятий и блистала в шикарных нарядах на показах. Жених усыпал ее подарками, а жизнь в родительском доме не обременялась бытовыми заботами.

О решении получить образование в Лондоне девушка сильно жалеет. Она убеждена, что учеба за границей изменила ее жизнь не в лучшую сторону. Была альтернатива — поступление в МГИМО и жилье на Патриарших прудах. Аврора сокрушается о том, что пренебрегла этой возможностью. К тому же, свадьбу с Григорием Лепсом пришлось отложить.

«Теперь вместо того, чтобы выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в „Кофемании“ я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — сокрушается модель в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 18-летнюю невесту Лепса обвинили в изменах.