Рекордная скорость: ВОЗ в Уганде проводит первые испытания вакцины против Эболы

Фото: www.globallookpress.com/© Nicholas Kajoba

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Пионерами в тестировании будут контактировавшие с этим заболеванием.

Первые испытания вакцины против вируса Эболы начала проводить в Уганде Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом написал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в социальной сети Х.

По его словам, проверку вакцины начали проводить с рекордной скоростью. Прошло всего три дня после того, как на данной территории вспыхнула лихорадка, а тестирование препаратов уже проходят в Судане.

«В исследовании будут участвовать лица, контактировавшие с этим заболеванием, и лица, контактировавшие с зараженными», — говорится в сообщении главы организации.

Данные испытания являются первыми шагами к оценке клинической эффективности препаратов против вируса Эболы, заметил Гебреисус. Он также заявил, что ВОЗ поддержит правительство, чтобы взять под контроль вспышку этого заболевания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Африке может произойти утечка опасных вирусов. Из-за боевых действий под угрозой находится лаборатория на востоке Демократической Республики Конго. Данное предупреждение вынес Международный Красный Крест.