США приостановили на месяц пошлины против Мексики

Фото: www.globallookpress.com/© Maksim Konstantinov

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Трамп «сдал назад» после разговора с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум.

Введенные в отношении товаров из Мексики американские пошлины приостанавливаются на один месяц. Об этом в Х сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, разговор был хорошим, США с большим уважением относятся к суверенитету Мексики и ценят отношения с ней.

Также Шейнбаум сообщила, что пообещала Трампу немедленно отправить на северную границу дополнительные десять тысяч военных Нацгвардии для пресечения контрабанды наркотиков в США. Трамп, со своей стороны, пообещал принять меры по предотвращению контрабанды оружия в Мексику.

Страны будут сотрудничать в сферах безопасности и торговли, заключила президент Мексики.

Накануне Шейнбаум поручила реализовать «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение Трампом пошлин. Также она отвергла заявления администрации США о связях мексиканского правительства с преступными организациями. По ее словам, если такой альянс и существует, то это оружейные склады США, которые продают преступным группировкам мощное оружие.

Президент Мексики подчеркнула, что если бы у США было желание решить проблему с наркотиками на своей территории, они могли бы бороться с продажей наркотических средств на улицах, но не делают этого.

Трамп 1 февраля ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и десятипроцентный на продукцию Китая.

Решение президент США объяснил тем, что из этих стран в Штаты приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в США осуществляются поставки наркотиков, в том числе фентанила, заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рынок криптовалюты рекордно обвалился из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.