Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявления Маска

Фото: Юматов Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соратник Трампа назвал агентство «преступной организацией».

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию USAID в Вашингтоне закрылась после заявления Илона Маска. Об этом сообщает CNN.

В соцсети X Маск написал, что президент США Дональд Трамп согласился с необходимостью закрыть USAID, агентство не подлежит восстановлению.

По данным CNN, в ночь на 3 февраля сотрудникам USAID пришли сообщения о том, что они могут не приходить в офис. В распоряжении телеканала появилось электронное письмо, разосланное персоналу агентства. В нем говорится, что штаб-квартира USAID в Вашингтоне будет закрыта 3 февраля 2025 года, а ее сотрудники в этот день будут работать удаленно за исключением персонала по обслуживанию здания.

Ранее Маск назвал USAID «преступной организацией», которая финансировала разработку биологического оружия и потратила миллионы долларов американских налогоплательщиков на разработки вирусов, убивших миллионы людей. В том числе, по словам Маска, на создание коронавируса, ущерб от которого в Вашингтоне оценили в 14 триллионов долларов.

Администрация Дональда Трампа ранее приостановила финансирование всех программ агентства USAID.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что USAID заморозило проекты помощи Украине. Один из чиновников агентства заявил, что сотрудникам, ответственным за украинские проекты, было приказано прекратить работу.