Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Вражеский беспилотник повредил силовой кабель.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что при атаке на энергообъект беспилотник повредил силовой кабель. Это привело к частичному нарушению энергоснабжения в Рыльске и еще нескольких населенных пунктах.

Подача электричества была оперативно восстановлена. На данный момент все потребители запитаны, в том числе в административном центре, подчеркнул Хинштейн.

В этот же день в Волгоградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в результате массированной атаки вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочарев, большая часть дронов была перехвачена и нейтрализована, однако в результате падения обломков возникли локальные возгорания, которые были оперативно локализованы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник украинских боевиков упал в Астраханской области, в результате чего на месте начался пожар.