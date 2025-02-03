Две девочки погибли при пожаре в доме в Белгородской области

Фото: МЧС России

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Присматривавшая за детьми бабушка не успела их спасти.

Годовалая и трехлетняя девочки погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме села Локня Белгородской области. О трагедии сообщили в региональном управлении МЧС России.

Выяснилось, что за детьми присматривала бабушка. Незадолго до возгорания она спустилась на первый этаж и не успела прийти на помощь малышкам — огонь в считанные мгновения охватил дом.

Сообщается, что площадь пожара составила 180 квадратных метров, к тушению привлекли 13 сотрудников и шесть единиц техники МЧС.

Ранее в этот день в Волгоградской области загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате массированной атаки вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочарев, возгорания на территории предприятия возникли из-за падения обломков сбитых дронов. Все очаги были оперативно локализованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник украинских боевиков упал в Астраханской области, в результате чего на месте начался пожар.